藝人袁文傑高大有型又靚仔,真係講乜都有說服力,仲會令人發笑㗎!See See TVB Facebook專頁就拍咗條片,見佢大放爛Gag問兩個女仔,「知唔知《鐵探》前傳係乜?」,兩個女仔「冧滋滋」咁撒嬌話「唔知呀」。跟住袁文傑開估係話「金探、銀探、銅探,之後仲有會錫探呀」嘩,兩個女仔聽完笑到咔咔聲,仲主動開口問佢電話號碼保持聯絡。跟住袁文傑又問嗰兩個女仔,「睇完See See TVB之後會變咩?」,佢開估話「咪Saw Saw TVB囉」兩個女仔立即心花怒放嗌到鬼殺咁嘈。



另邊廂片段又搵嚟一個肥仔,同一個瘦猛猛男仔,演繹呢兩個爛Gag,結果啲個女仔反應相當冷淡,兼使出凌厲鄙視眼神。真係同一個笑話,唔同人演繹有唔同效果。所以俗話有云,同人唔同命,生得高大靚仔真係零舍不同。



網民有話兒

jpgXXone :我都想聽袁文傑講笑話

whyniotss:我覺得個肥仔外形好笑個笑話喎

YOUlxxme:識得揀,梗係揀瘦猛猛

OLYMPIC sEE:內容唔緊要,外表取勝。