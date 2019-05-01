偷食許志安！黃心穎到底累咗幾多人？

衰偷食的黃心穎一「食」錯，滿盤皆落索，累己累人，效應猶如連座法，史無前例地牽連甚廣！



麥美恩阿媽都中招



心穎主演的無綫劇《堅離地愛堅離地》、《牛下女高音》等播映無期，牽涉藝員甚廣，最黑仔是演《牛》及在《堅》首當男一的張振朗淪為倉底貨男一！而唐詩詠無辜被力撐心穎的落選港男梁裕恒嘲為「鉛筆刨」兼幕前扮淑女，緋聞如滿天星。



與心穎在加拿大為街坊、兩家人相識的麥美恩，其母親竟被當地街坊「點錯相」誤認為心穎母親，被指指點點兼在其店舖打卡！



網友鬧埋心穎爸爸、家姐



網民湧到和心穎撞樣、被嘲為「蔡一穎」的蔡一智之社交網發洩，指他「對唔住馬國明」等，曾被錯認為許志安的杜德偉則被網民「力斥」應向太太跪玻璃！另因有傳心穎曾帶「眼線男」結他手及DJ返家，令森美和組合Mr.成員MJ均被拖落水！



胞姐黃心美和黃心妙等的社交網，全被網民洗版式鬧爆直斥「教妹無方」外，更連父親黃沛霖也受牽連被傳曾有婚外情！



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