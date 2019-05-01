「滅」偷食黃心穎！《法證IV》重拍損失千萬

藝人黃心穎被爆搭上人夫許志安，惹來全城怒罵，形象插水，亦令兩人的工作全面叫停，女方主唱的《愛．回家之開心速遞》主題曲《在心中》即時被抽起，而她早前已拍好的四套新劇，包括《堅離地愛堅離地》、《丫鬟大聯盟》、《牛下女高音》和《法證先鋒IV》亦受牽連，原本接棒《鐵探》播出的《堅》劇已首當其衝被抽起，而據可靠消息指，無綫台慶重頭劇《法證IV》亦已決定重拍，當中包括台灣的七日外景，台前幕後再「埋位」開工，台灣連香港共五十組戲，加上要再次租借電影拍攝器材，損失超過一千萬元！



曾考慮電腦特技「換臉」



至於重拍原因是該劇已跟內地簽合約，將於11月在中、港兩地同步播映，在內地播劇需要取得批文，由於有關方面一直嚴打形象負面藝人，故演員若涉桃色醜聞，獲批機會近乎零，故無綫為免影響播放日期，決定重拍。在劇中飾演網絡記者的心穎屬第三女主角，受影響的部分達三分之一，因補拍需時，劇組已第一時間跟受影響的藝人黃浩然、李施嬅及譚俊彥等聯繫，幸眾人相當理解並即時作出配合，大隊預計下月可以開工，但暫未知由誰取代心穎角色。



《法證IV》監製梅小青接受東網訪問，承認重拍一事：「好多謝公司（TVB）喺金錢、人力、物力嘅支持，一班演員都好好，啱啱出事未決定點樣做嘅時候，佢哋已經WhatsApp同我講，會支持我嘅一切決定，當決定重拍要度期嘅時候，佢哋即刻應承。」她續稱內地方面亦非常支持該劇，曾向她提出多個補救方案，當中包括用電腦特技將黃心穎「換臉」，她說：「聽到呢個方法都有小小詫異，最終都係覺得重拍係最好嘅。」



李施嬅告別變「回巢」作



劇中主角李施嬅，坦言會配合重拍：「一定會做好成件事，套劇拍得好辛苦，之前啲Fans都話，我喺告別無綫之作冇得播唔開心，所以都想播到。（啲期有冇影響？）其實拍攝檔期仲未定，自己喺出面都已經接咗一啲工作，不過會盡量配合。」談到已離開無綫，今次再拍，是否以新酬勞再接？她笑言：「吓！我都冇諗過呢個問題，不過如果6月拍，我諗我係離巢後最快回歸嘅演員囉！」談到受心穎事件拖累，會否不開心？她說：「又唔可以咁講，都係一件咁唔如意嘅事，唔好睇番以前，要向前望，大家點樣會令成件事做得更好。」



至於譚俊彥則表示：「都係啱啱收到通知，重拍一定一個問題疊一個問題，佢哋仲開緊會，暫時未知幾時重拍。對我就冇乜太大影響，因為呢段時間放緊假休息，唯一係7月開嘅音樂會，會少咗練歌嘅時間。」