Alexander挑戰裸泳最驚畀魚咬

正於「黃Viu煲劇平台」熱播的不眠旅遊真人騷節目《No Sleep No FOMO》將於本星期播出最後一集，前U-Kiss中韓混血成員Alexander周五壓軸登場，勇闖菲律賓進行60小時不眠不休大冒險，Alexander更在當地「處男下海」挑戰裸泳！



談及首度在節目挑戰裸泳，Alexander笑言畫面性感：「跳落海之後，經理人不斷用手勢示意我向後，原來我除咗條泳褲之後，佢見到啲水好清、好淺⋯⋯所以佢一直同我講：『向後呀！去深啲嘅地方！』後來發現海入面有好多魚游來游去，如果佢哋咬我『某部位』，點算好⋯⋯所以我喺節目入面都幾性感㗎！如果你哋睇到啲咩，麻煩當睇唔到。」



唔識游水 一直在玩命



除了裸泳之外，Alexander亦參與了多項水上活動，但他原來不諳水性，可謂一直在玩命：「話畀大家知，其實我好怕水，當時真係好驚，因為我唔識游水㗎，呢件事（裸泳）真係好難以置信！不過我好感激Paul，見到佢做咗先，我就覺得佢都做到，我冇理由做唔到。」拍檔Paul Foster亦大讚Alexander勇氣可嘉：「佢唔識游水，但係都玩咗好多水上活動，真係好proud of佢。」自言「好耐冇講」廣東話的Alexander，還以廣東話介紹節目：「呢個節目係喺60個鐘頭內，喺一個國家入面做晒所有唔同mission，包你唔會miss out任何嘢，所以你會見我哋做好多好crazy嘅嘢。」