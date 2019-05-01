由平成直播到令和　蒼井空產前病房訴心聲

現年35歲的日本前AV女優蒼井空，與丈夫DJ NON克服不孕，成功懷雙胞胎，並定於今日令和新年號首天分娩。



昨晚趁平成最後一日，在網台AbemaTV直播生產過程及講述懷孕感受，從晚上10時至今日下午5時播出。由於蒼井空在大中華圈有無數粉絲，這次直播分日語及中文即時傳譯兩個頻道，於香港時間1時多，中文頻道高峰期逹52萬人觀看。



直播節目在蒼井空入住的醫院附近房內進行，丈夫DJ NON接受兩名女主持訪問，講述老婆懷孕期間兩夫妻的感受。期間加插事前錄映的片段，蒼井空特別用中文問候大中華圈的粉絲：「大家好，我是蒼井空。」自言心情緊張，感謝大家打氣，她會為雙胞胎加油。



不強逼孩子學英文



而節目播映好友大久保佳代子訪問蒼井空的環節時，問到希望BB將來是個怎樣的小孩，蒼井空表示希望是個開朗和溫柔的孩子。對於如何教育小孩，她表現得很有信心，有能力教導孩子，因為讀短期大學時取得幼兒教師資格，她強調不會逼孩子做不想做的事，不會逼孩子學英文，但要他學好日語。



她又提到自己考獲幼兒教師資格，卻後來做了AV女優，父母也沒有說些甚麽，所以她將來亦會不干涉孩子的想法。講到為何選了DJ NON做老公？她笑言可以幫到自己，讚對方是個溫柔的男子。



攝製隊追訪蒼井空最後3個月的懷孕過程，拍攝她到醫院檢查，深入兩人的愛巢，兩夫婦已買了嬰兒床、衣服及日用品，迎接新生命的來臨。平時為了打發時間，她4天砌好一塊大puzzle，顯出她的超強集中力，攝製隊又拍下她愈來愈大的巨肚及水朣的腳等，DJ NON則爆老婆食慾愈來愈大。



而節目到了凌晨1時15分左右，直播暫停，讓大家瞓一覺休息，到早上8時才恢復直播。