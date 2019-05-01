腰股關節頂唔順　蒼井空佗孖仔博到盡

現年35歲的日本前AV女優蒼井空去年元旦宣布與DJ NON結婚成為人妻，婚後跟老公努力造人，可惜遲遲未有好消息。有傳言不孕原因，可能2014年被爆因長期服用避孕藥、動手術，導致不孕，後來她現身否認。心急想做媽咪的她，6月時公開透露到醫院接受婦科檢查，疑因為年紀大了，被判定卵子太小質素欠佳，賀爾蒙的數值也過低，是不容易受孕的體質，想成孕會有很大困難，讓她受到挫折。



不過蒼井空未有因而放棄生B的夢想，積極從不同方面着手去治療不育。除了透過飲食提升女性賀爾蒙外，也考慮藥物或打針，希望能培養出健康卵子。去年12月，蒼井空同DJ老公現身台灣記者會，宣布成功克服不育問題，已經懷有約五個月身孕。兩人結婚近一年，終於心願達成。今年1月再傳來喜訊，蒼井空透露懷有雙胞胎。



因為是雙胞胎，她懷孕到後期的相當辛苦，全身出現水腫，腳完全見不到腳踝，而且胃酸繼續不時倒流，腹部過重令睡覺時呼吸短促，苦不堪言。身體亦超重，腰圍增至41吋，體重則增至42磅，腰和股關節、膝都疼痛，相當辛苦。