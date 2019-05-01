【童顏巨乳】AV女優變人母！蒼井空任務完成

現年35歲的日本前AV女優蒼井空，2002年出道，憑住童顏巨乳身材迷倒不少男粉絲。2003年及2004年連續兩年奪日本《VideoBoy》雜誌年度AV女優冠軍，獲封為一代AV女神。



蒼井空於2002年透過試鏡成為水着女星，同年7月原名橋本由宇的她以「蒼井空」的藝名開展其AV生涯。憑着外貌及S級身材，火速成為最受歡迎的AV女星，成為不少男士的夢中女神。不過隨着年紀漸長，2011年7月拍攝最後一套AV片後，再也沒有新作品面世。



其實在2010年4月11日，蒼井空已開展另一個新目標，就是進軍內地巿場，當年她和紅音螢等AV女優開了微博帳號被內地網民發現，隨後被內地媒體廣泛轉載，火速在內地走紅，其後更在接拍內地網劇及在內地夜店開騷等，有傳她在中國勁賺人仔。不過近年因中日關係轉差，蒼井空在內地的工作亦漸漸減少，甚至將基地搬回日本。



2017年2月，她在Twitter宣布正式退出AV界，亦不會拍攝AV引退作品，一代AV女神正式告别。最近有粉絲更發現，蒼井空的AV作品在下載網消失，在購物網亦找不到她的DVD。她的事務所PRIME AGENCY證實，考慮到蒼井空將為人母，為免影響她將來教育子女和親子關係，於是向日片商要求停止發售蒼井空的AV作品。

