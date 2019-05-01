羅拔唐尼拍《復4》收7500萬美元多基斯5倍

漫威（Marvel）十周年晒冷作《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avegners：Endgame）於全球熱映，眾所周知「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）自2008年一手炒熱漫威電影與個人事業後，片酬三級跳，人工冠絕眾星，近日有指他與漫威有特殊協議，拍《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers：Infinity War）的片酬加上分紅就已經高達7500萬美元（約5.8億港元），相信於全球勁收的《復4》將為他帶來更高人工，不少於7500萬美元！



至於同為元老級超英的「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）以及「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）本身與漫威簽下5部片約，但二人同樣就《復3》與《復4》，與電影公司再傾新約，傳二人拍晒冷兩片的片酬同樣為1500萬至2000萬美元（約1.1億至1.56億港元）！此外，「黑寡婦」史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）於2012年拍攝首集《復仇者聯盟》（Avengers）時，片酬僅得七位數，不過拍《復4》傳已收1500萬美元（約1.1億港元），近日更被爆拍「黑寡婦」外傳身兼監製，將收2000萬美元（約1.56億港元）酬勞，認真巴閉！