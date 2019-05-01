尹飛燕開騷　激罕與阮兆輝阮德鏘合體

粵劇名伶尹飛燕下月將舉行入行55周年演唱會，並邀得前夫兼名伶阮兆輝及兒子阮德鏘助陣獻唱，今日三人現身記者會，阮德鏘表示三人甚少同台：「我哋多數畀唔同劇團僱用，我經常同爸爸打對台，有時佢叫我嚟睇佢做戲，我話我都有演出喎！我哋三個最近終於喺新加坡一齊開演唱會，其實都傾咗幾年，因為一直夾唔到時間，嗰次我仲帶埋囡囡一齊去，圓咗戲迷嘅心願，因為佢哋一直好想見我個女。（今次係咪將新加坡嘅演唱會搬過嚟？）原本係咁諗，但好多新加坡嘅戲迷話會嚟香港睇，問會唔會有新劇目，所以就改咗，而且我媽咪想唱番以前出過唱片嘅曲目。」



問到三人平時是否經常操曲？阮兆輝坦言甚少，又指雖然大家住得近，但大家都忙，所以不常見面，阮德鏘笑言：「我同爸爸食飯，好似交換情報咁，大家夾完個期，茶都未飲完就走。」尹飛燕補充說：「輝哥當紅，佢由朝忙到晚，我有時都搵唔到佢，搵佢都要要搵個仔。」



講到今次演唱會，尹飛燕自言幾年沒開個唱，所以甚為緊張：「我想有啲特別嘢畀人睇，冇感覺嘅嘢唔想做，想自己開心又想大家有發揮機會。」阮德鏘大爆媽媽開個唱沒有商業考慮，只揀自己喜歡的曲目，尹飛燕就指：「商業嘅嘢好難講，有時個劇本好好，但冇人睇，有時個劇本都唔知寫乜，但又好多人睇。」