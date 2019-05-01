空有一身好武功！李嘉做保鏢冇得擋子彈

藝人李嘉今日突然「變身」保鏢保護韓星崔始源，唔通拍緊搞笑節目？非也！原來李嘉一直都有做藝人以外嘅工作，今次幫手客串吓，點知搶咗Fo！佢今日接受東網訪問笑言：「其實十幾年前開始幫呢間公司做嘢，不過都係斷斷續續咁幫，都有同佢哋公司訓練員工。」今次保護崔始源，推撞難免，李嘉笑言自己都追過星，完全明白Fans心態，而今次最搞笑嘅係，啲粉絲追完偶像再搵番佢影相：「佢哋認到我，追完偶像，就過嚟搵我影合照，呢樣嘢幾特別。」



談到做保鏢的趣事，李嘉表示：「唔好以為做保鏢，每日都生活喺槍林彈雨之下，其實好多有一身好武功嘅，要走去訂餐、接小朋友放學，都幾搞笑㗎！」李嘉跟無綫有藝員合約，今日在機場保護崔始源後，便要返電視城開工，他直言除了拍戲之外，他其實亦有設計兵器和正打算訓練一隊懂中國功夫的保安團隊：「因為我覺得武術應該與時並進，要融合喺日常生活中，咁先可以不斷發展。」



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