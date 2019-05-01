千人逼爆商場　崔始源恨拍拖未必閃婚

韓國人氣男團Super Junior（SJ）成員崔始源今午在沙田的商場出席護膚品牌活動，吸引過千粉絲圍觀，逼爆商場各層，場面墟冚，身穿橙色裇衫的崔始源在下午3點現身，隨即用廣東話跟粉絲打招呼：「好耐冇見，我係崔始源，有冇掛住我，我好掛住你哋，今晚得唔得閒？電話號碼！」之後又邊做心心手勢邊講「心心」。



崔始源平時工作繁忙，問到他有甚麼放鬆自己的方法，他就指工作固然重要，但最緊要開心，有想做的事就要去做。而他受訪時講到最近忙於拍電視劇《各位國民》，明晚就要坐飛機回韓繼續拍攝，問他拍攝時有甚麼趣事？他就指因為角色是騙子，要扮演不同職業的人士，覺得很有趣。而他在劇中與女主角閃婚，問他在現實中會否閃婚？他就笑言：「電視劇裏面可能發展得好快，但現實中其實唔係咁容易。」問到會否想拍拖，他就指工作和戀愛都重要，如果找到能與他一起走下去的人，他也會想與對方交往。



談到隊友圭賢快將退伍，問他們有否計劃一起去迎接圭賢？崔始源就表示未有具體計劃，但組合已有很久沒有齊人活動，望快些推出大碟跟大家見面，問到SJ會否計劃齊人來港開騷？他就指當舉行《SUPER SHOW 8》的巡唱時，一定會來香港。

