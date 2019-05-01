鄭雨盛奪《百想》大獎　韓智敏奪影后爆喊

韓國年度影視盛事《第55屆百想藝術大賞》今晚在首爾Coex舉行，共頒發電視劇及電影兩個部門的多個獎項，男星張基龍與金惠允分別奪劇集《過來抱抱我》及《天空城堡》奪得電視劇部門的男、新人獎，而電影部門的男、女新人獎則由金英光及李在仁憑《你的婚禮》及《娑婆訶》獲得。



電視劇部門方面，金炳哲與李姃垠分別憑《天空城堡》及《耀眼》奪得最佳男配角及最佳女配角，李炳憲就憑《陽光先生》奪冠視帝殊榮，他在發表得獎感言時有多謝拍檔金泰璃及一眾演員和導演，亦有多謝老婆李敏貞和兒子，而廉晶雅則憑《天空城堡》獲封視后，作品獎就由《我的大叔》奪得，最高榮譽大獎就由77歲女星金惠子憑《耀眼》獲得，全場演員起立向她致敬。



而電影部門的最佳男配角由已故男星金柱赫憑《毒戰》獲得，權昭賢則憑《白小姐》奪得最佳女配角，影帝與影后則由李聖旻及韓智敏分別憑《北寒諜戰》及《白小姐》奪得，韓智敏在發表得獎感言時一度激動爆喊，而《北寒諜戰》亦奪得作品獎，最高榮譽大獎則由鄭雨盛奪《五時恭候的證人》。





以下是得獎名單：



電視劇部門

男新人獎：張基龍《過來抱抱我》

女新人獎：金惠允《天空城堡》

劇本獎：朴海英《我的大叔》

最佳男配角：金炳哲《天空城堡》

最佳女配角：李姃垠《耀眼》

藝術獎：朴成真《阿爾罕布拉宮的回憶》

男子藝能獎：全賢武《我獨自生活》

女子藝能獎：李英子《全知干預視角》

導演獎：趙賢卓《天空城堡》

最佳男主角 ：李炳憲《陽光先生》

最佳女主角：廉晶雅《天空城堡》

作品獎：《我的大叔》

最高榮譽大獎：金惠子《耀眼》







電影部門

男新人獎：金英光《你的婚禮》

女新人獎：李在仁《娑婆訶》

新人導演獎：李智元《白小姐》

劇本獎：金泰均《七罪追緝令》

最佳男配角：金柱赫《毒戰》

最佳女配角：權昭賢《白小姐》

藝術獎：洪坰杓《Burning》

導演獎：姜炯哲《勁舞Dancing癲》

最佳男主角：李聖旻《北寒諜戰》

最佳女主角：韓智敏《白小姐》

作品獎：《北寒諜戰》

最高榮譽大獎：鄭雨盛《五時恭候的證人》



人氣獎：IU、D.O.@EXO

BAZAAR Icon獎：金慧秀

綜藝節目獎：《全知干預視角》