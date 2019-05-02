發起萬人聯署！「驅狐行動」促無綫炒黃心穎

藝人黃心穎與許志安上月16日爆出車廂偷食後，即遭到「洗版式」鬧爆，形象盡毁，黃心穎亦即時被掟入雪櫃，所有商演、登台一律換人，其參演的劇集及綜藝節目全被抽起或停播，甚至安排易角重拍。雖然事後她曾於社交網發文道歉，並「潛水」避走洛杉磯，但未能平息民憤，有網民於上月20日開設名為「要求無綫與黃心穎即時終止經理人合約」的社交網專頁，並發起代號「驅狐行動」的聯署計劃，希望集齊一萬人簽名後，向有關方面提出解約訴求。



斥道歉發文無悔意



據該專頁的聲明，發起人指黃心穎身為香港小姐及公眾人物，其行為對社會造成一定影響，並指其道歉發文欠缺悔意，又提到認為無綫作為香港主要傳媒有相當的社會責任，若繼續保留黃心穎的藝人身份或會影響公司形象，甚至助長歪風，故發起今次行動。發起人續指對事件作出強烈譴責，並提出三項要求，分別是「即時終止無綫與黃小姐經理人合約」、「考慮褫奪其2012年香港小姐亞軍資格」以及「要求黃心穎真人露面向公眾道歉」。而截至昨晚（1日），累積聯署人數已超過500人。



東網就此聯絡上無綫高層樂易玲，她表示：「●●●●●●●●●●●，●●。」