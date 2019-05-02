東方日報C1：李嘉撈過界做崔始源保鏢

有「功夫狂人」之稱、曾表演徒手劈榴槤出位的李嘉，在無綫拍了不少劇集，發展順利，原來演員背後有個秘密身份，昨日突然「變身」保鏢在機場保護抵港的韓星崔始源，面對過百瘋狂粉絲，從容不迫。現場不少粉絲認得他，追完偶像再找他影合照，成功搶Fo！李嘉直言做保鏢有時好搵過做藝員，若果獲點名聘請，時薪可以過萬元！



韓星崔始源昨晨從首爾來港，近百Fans一早到機場守候，當他步出禁區時，獲工作人員及10名保鏢護駕，穿上乾濕褸的他企定定讓大家拍照，粉絲見到偶像即告失控，一擁而上。



「冬來」護主型過巨星



在眾護駕保鏢中，赫然發現曾演出劇集《大帥哥》、飾演張衞健手下「冬來」的李嘉！戴上賊仔帽、眼鏡的李嘉，一臉嚴肅地工作，相當搶眼，見他專業地全程保護崔始源，而崔始源則表現親民，與粉絲握手，並以英語回答粉絲提問表示會返酒店，混亂間更有粉絲跌倒。崔始源前後花了10分鐘在人群中逼上七人車，臨上車時他一手掹住車門，一手以電話自拍，引來眾粉絲尖叫。



「變身」保鏢的李嘉突然成功搶Fo，事後他受訪，表示一直都有做藝人以外的工作，包括保鏢及曾做過輔警，之前曾秘密保護過荷里活巨星，今次幫手客串，未料惹來回響，笑言：「其實十幾年前開始幫保安公司做嘢，不過，都係斷斷續續咁，都有同佢哋公司訓練員工。」今次保護崔始源，推撞難免，李嘉笑言自己都追過星，完全明白Fans心態：「今次最搞笑係佢哋認得我，追完偶像就過嚟搵我影合照，呢樣嘢幾特別。」



一身武功訂餐接細路



談到做保鏢的趣事，李嘉笑言大家不要幻想太多：「唔好以為做保鏢，每日都生活喺槍林彈雨之下，其實好多有一身好武功嘅，要走去訂餐、接小朋友放學，都幾搞笑㗎！」他與無綫仍有藝員合約，笑言做保鏢收入不錯：「都可以搵到食，有啲內地富商指定聘請嘅話，時薪可以過萬，有時好搵過做藝員。」



他的俄羅斯籍女友Yana Kobza去年發現腦部有腫瘤，需要做手術，問他女友現時情況如何？李嘉說：「手術成功，康復情況好好，我哋都Keep住見面，有時我去搵佢，有時佢嚟香港搵我，但感情嘅嘢，我唔想講太多，希望佢可以靜心休養。」



目前他正拍攝無綫新劇《唐人街》，並透露最近與生產商合作設計兵器，亦有計劃為保安公司培訓一隊懂中國功夫的保安團隊，他說：「我覺得武術應該要與時並進，融入生活，先可以不斷發展，所以，我成日會循呢個方向去諗有乜嘢可以做得更多、更好。」



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