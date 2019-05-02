進軍唱跳市場！許𤦍榆搞女子組合四出掘金

𡃁模許𤦍榆（Diva，前名：許珮榆）近年轉戰登台唱歌，四出掘金，近期更有新突破，她與另外兩位女生黃昭熒（Pinky）和伍芷穎（Queenie）組成新女子組合「D Team」，進軍唱跳市場。



身為隊長的Diva透露組合名字的由來：「其實未組成組合之前，我哋已經以唱跳隊伍形式出席表演活動，我哋諗過好多唔同名，但都唔係好合心意，後來有次開會，有客戶叫我哋做D Team，因為我個英文名係D字開頭，我哋覺得呢個名都幾簡單清晰，所以就決定用嚟做組合名。」



Pinky稱大家一直都合作愉快，因為三人本身已經是好朋友，所以溝通絕對沒問題。Queenie坦言因為三人都是現職演員或模特兒，所以工作非常忙碌，要夾時間排練並不容易：「好多時係放工之後凌晨去練歌練舞，因為休息唔夠，所以有時都好攰，不過大家由唔識跳舞到依家可以出嚟表演，真係好有成功感，點辛苦都係值得。」問到對組合的期望，三人自言不求大紅大紫，只求開開心心地工作。



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