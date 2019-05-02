鵪鶉仔溝唔到女　黃建東食波餅見紅怕怕

名校出身的藝人黃建東（阿東），中小學就讀九龍城喇沙書院 ，身為「喇沙仔」的他蒲點不外乎學校籃球場、小食部、九龍城區的商場和小食店。日前他帶大家回到這個充滿校園回憶的地方，顯得很感動，又大爆當年聖誕舞會邀請隔壁女校學生跳舞的趣事，不過最終因不善詞令而錯失戀愛機會。



小食部絕交減30磅



其實阿東身形暴脹，亦要「歸功」於小食部，這天他見到小食部正在營業，即買下一隻雞髀大快朵頤，笑言：「最開心返嚟見到小食部，係我每個小息都必去嘅地方，但中四、中五我開始好努力減肥，因為一直都係肥仔好難減，當時聽講食木瓜同埋西蘭花可以減肥，於是就同阿媽講，我嗰時好乖冇再買飯食，開始每日食阿媽整嘅木瓜同西蘭花，結果我瘦咗二、三十磅。」阿東稱瘦到連親朋戚友也差點認不出他：「我收埋咗自己幾個月，連團年飯都冇食，驚自己破戒，到新年見到我，佢哋唔認得我，問我點解瘦咁多？所以參選香港先生嘅時候減肥對我嚟講濕濕碎。」



波牛遊魂吹脹



甫走入母校，阿東已表示：「我都喺度讀咗十幾年書，母校咁多年都冇變，死啦，我好似老人家懷緬過去咁。」他指最難忘是學校的籃球場，因為這是他「見紅」最多次的地方，他笑說：「我由小學開始打籃球，因為身高比較高，但係讀到中二嗰年唔知咩事，每次小息同放學打籃球都有啲遊魂，我喺度食波餅食過三次，三次都流晒鼻血，要坐埋一邊休息，三次之後我真係驚咗籃球，之後冇乜點打，身形就愈嚟愈脹。」放棄打籃球之後，他有參加田徑等運動，可惜對瘦身毫無幫助。



放學必吔撻



曾一度瘦身成功的阿東最終還是反彈變回肥仔，他自爆與周潤發有關：「我覺得我係一個循環，每幾年就會瘦番，跟住食番啲嘢又肥番，我放學一定會經過一間老字號餅店，發哥都喺度買蛋撻，蛋撻味飄出嚟好香，一定買一個，跟住又會經過一間豆腐花同豆漿嘅舖頭，放學就好鍾意同朋友或者自己一個去買凍豆漿飲。」此外，阿東還會光顧九龍城廣場的快餐店，為食個性可謂「三歲定八十」。



後門點評女校生



由於阿東就讀男校，對隔壁女校的學生特別好奇，每天放學經過都會跟男同學討論，他說：「中學有個後門沿住斜路行落去就見到好多女校嘅學生，我哋會討論吓佢哋有邊個好OK，OK同唔OK都一定會講吓，你知男仔㗎啦！」問到有沒有主動結識女學生？他說：「我哋聖誕節會搞Ball（舞會），有一年我唔記得咗係邊一間女校嘅女仔，我好大膽同佢跳舞，見有啲人賣花，我就唔會推，買咗啲花畀個女仔，佢好開心，大家跳完舞都好開心，但我唔識傾偈，因為冇乜點同女仔傾過偈，我就話『你好靚呀』、『隻歌好好聽』，跳完舞就講『Thank you 』，跟住就搵番自己啲Friend，場面勁尷尬。」