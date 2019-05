又係超英戰報!漫威(Marvel)晒冷作《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers:Endgame)近日於全球熱映,中港台率先上映,開畫1周就已經狂破紀錄,截至昨午,電影於內地上映7日17小時28分內地票房已破30億人民幣(約34.9億港元),打破月前話題電影《流浪地球》最快破30億人仔紀錄,仲要贏埋於內地狂收27.8億人仔(約32.38億港元)票房嘅《狂野時速8》(The Fate of the Furious),成為內地影史上最收得進口電影,相當誇張!



至於電影於北美上映5日亦預破4億美元(約31.38億港元)票房,成為史上首部上5日就收4億美元嘅電影!此外,有傳近期忙籌備DC電影新版《自殺特攻:超能暴隊》(Suicide Squad )的導演James Gunn將於明年回歸漫威,開拍《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)第3集!