年度Billboard音樂獎昨晚在拉斯維加斯舉行,一眾樂壇巨星包括「女王」麥當娜(Madonna)、「天王」Drake、「天后」Taylor Swift以及「天團」BTS(防彈少年團)等都有出席。其中以來自韓國偶像組合BTS最受歡迎,就連多位紅星都爭相與BTS「集郵」!結果,他們不負眾望,力壓Imagine Dragons、Dan + Shay、Maroon 5、Panic! At The Disco等樂隊組合,而首次捧走最佳組合/樂隊獎!而他們亦連續第三年獲最佳社交媒體藝人獎。



七位成員上台領獎時,「發言人」RM說:「我仍然唔能夠相信我哋在咁多出色藝人前走上呢個台。我的天啊!唯一可能嘅係BTSx軍團(粉絲)嘅力量。」RM亦指各成員同六年前的他們沒有改變,大家仍有同一夢想、感覺以及想法。



BTS在Billboard音樂獎亦擔任表演嘉賓與女歌手Halsey一同合唱hit歌《Boy With Luv》。