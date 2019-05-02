講緊勝利崔鍾勛？南宮民新劇揭韓貪污嚴重

韓星南宮民與金炳哲、崔元英及權娜拉合演的韓劇《Dr. Prisoner》昨晚播出最新兩集，雖然收視微跌，仍穩佔同時段收視冠軍。劇集講述監獄醫療科長為了金錢和地位，為VIP囚犯製造假病歷，讓他們可以中止刑期，免受牢獄之苦。劇中有商人為了替兒子辦理保外就醫，以350萬港元賄賂當時任職監獄醫療科長的金炳哲，而劇中更有強姦犯肆無忌憚，尋求新任醫療科長南宮民的「幫忙」，並跟他說：「好好和我合謀，你要多少，我爸就能給你多少。」



囚犯為脫身收買監獄醫生



劇中罪犯為求脫身，用錢收買監獄醫生，其實亦正是韓國現實的寫照，揭露當地社會貪污風氣嚴重，就如韓團FT Island前隊長崔鍾勛便因涉酒駕被捕後，企圖以約14萬港元行賄警方而被送檢。至於勝利夜店之前爆出連串醜聞亦涉嫌勾結警方。《Dr. Prisoner》題材反映社會現實，難怪播出以來一直佔據同時段的收視冠軍，更成為「黃Viu煲劇平台」人氣劇No.1，香港觀眾可於逢星期三、四晚深夜免費收看最新劇情發展。

