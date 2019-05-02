破晒紀錄！Drake連奪12獎成Billboard大贏家

2019年Billboard音樂獎舉行完畢，各個獎項已名花有主。結果，加拿大天王Drake全晚連奪12獎包括最佳歌手以及最佳串流歌曲歌手等成為大贏家！而Drake更以合共27個獎超越Taylor Swift而成為Billboard史上獲最多獎的歌手！



僅次於Drake就是獲6個獎的天后Cardi B，她先後獲最佳饒舌女歌手等獎項。其他獲獎的包括Beyonce與Jay-Z（最佳R&B巡唱）、The Weeknd（最佳R&B男歌手）、Ed Sheeran（最佳巡唱歌手）、Ariana Grande（最佳女歌手與Billboard排行榜成就獎）以及BTS（最佳組合與最佳社交媒體歌手）等。



部份得獎名單：

最佳歌手：Drake

最佳男歌手：Drake

最佳女歌手：Ariana Grande

最佳組合：BTS

最佳200大歌手：Drake

最佳100大歌手：Drake

最佳串流歌曲歌手：Drake

最佳銷量歌曲歌手：Drake

最佳電台歌曲歌手：Drake

最佳社交媒體歌手：BTS

最佳巡唱歌手：Ed Sheeran

最佳R&B歌手：Ella Mai

最佳R&B男歌手：The Weeknd

最佳R&B女歌手：Ella Mai

最佳R&B巡唱：Beyoncé與JAY-Z

最佳饒舌歌手：Drake

最佳饒舌男歌手：Drake

最佳饒舌女歌手：Cardi B

最佳饒舌巡迴騷：Beyoncé與JAY-Z

最佳搖滾歌手：Imagine Dragons

偶像獎：瑪莉亞卡里