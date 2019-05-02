人身安全受威脅！紅衣女子闖屋苑尋Kenny

藝人關智斌（Kenny）近年中港兩邊走，仲轉型做埋肌肉型男，不過藝人風光背後，有幾多麻煩事真係自己至知。今日Kenny就喺社交網發長文，配圖一位CCTV截圖，圖中見到一位樣貌打咗格嘅紅衣女士相，佢文中就提到原來佢畀相中人騷擾足足半年，今次對方更加想硬闖屋苑搵到上門！



騷擾足足半年



Kenny發文指，近半年時間，該女子經常喺佢社交網留言及Send圖片，內容包括「莫名奇妙的想像和威脅性的語氣」，對方更查獲好多Kenny嘅個人資料，如地址、電話號碼、通訊帳號等，迫到佢從年初開始就要更換好多個人資料，甚至轉電話號碼，真係令人心寒。一直到前日（4月30日）約晚上11點多，Kenny突然收到保安員通知，指一位穿着紅色衣服、拖着行李箱和操國語的女士出現在大廈門口，並利用保安電話聯絡Kenny及Kenny鄰居，意圖闖入電梯大堂，好彩屋苑保安人員阻止，不過最遺憾嘅係竟然唔係第一次發生！



女子唔收手Kenny隨時報警



心有餘悸嘅Kenny借社交平台勸該女子收手，直言對方嘅恐怖行為已經令佢深深感到困擾，並開始擔心自己人身安全：「關於該晚和之前闖入的事情，暫時保安人員已經把相關閉路電視的片段保存下來，之前你發給我的所有留言截圖也已經交由公司報備，希望你可以停止你的行為，重回閣下生活的正常軌道。我將保留一切維護我個人人身安全的權利，若有情況再度發生，我必定報警處理。」