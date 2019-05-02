爆杜汶澤拖糧　程美段宣布唔會再合作

曾在無綫節目《美女廚房》擔任美女學徒的程美段（Kiwi）早前自爆被拖糧，指今年一月完成拍攝杜汶澤的節目後，應得的9000元酬勞延到上月廿四日才收到，怎料被杜汶澤怒斥她博見報，呼籲同業要小心對方，雙方隔空罵戰。繼日前出道歉聲明後，昨晚杜汶澤再次跪低，一邊鞠躬盡瘁一邊道歉自認衰仔，更豪言：「發誓不再X人，金盆洗X！」



事後Kiwi在社交網寫下千字文，強調一直堅持認為對的事是沒錯的，並接受及欣賞杜汶澤的道歉，同時更說今後不會跟對方的網台合作：「好多網民估我哋呢單大龍鳳，最後我同杜生可能係世紀大和解，齊齊再上LateShow Super，呢個說法實在太侮辱我哋雙方，我相信彼此當初每一隻字都係真心真意，絕無造假。所以小妹為保我同杜生嘅聲譽，只好厚住面皮單方面咁宣布唔會再同LateShow呢個平台合作，此舉絕非割蓆，只係唔想一個70萬人嘅平台畀我有所污衊，喺度程美段祝LateShow欣欣向榮，快啲勇闖百萬。」





Kiwi詳文如下：



近日事件，於小妹而言，並無受害與否。好多朋友私訊，亦有好多網民明言，今次一事，必定會影響我嘅仕途，有人表示惋惜，但更多嘅係大聲叫好，表示我「抵L死」。



但入行年多，自己選擇嘅路上早就已經唔少瘋言冷語，走一轉討論區，有時會驚訝大家用詞狠毒到咁。但回心一諗，食得鹹魚就抵得渴，呢個圈入面，無論你係天后定係奀星，邊一個唔係咁樣成長？



所以閒言閒語，我一早習慣，亦都知道必須習慣。不過，唯獨是非黑白，我一直都堅持自己，是其是非其非，有錯要認，辯白為公。



前年睇過一張電影海報，海報上面八個字吸引咗我入場，電影大致分兩Part，一Part係打交，一Part係講堅持。男主角千方百計想女主角重新做人，最後女主角都如願成長。我份人唔喜歡打交，但我最堅持嘅事，就係堅持。



如果我因為今次而要星途沒落，其實對大眾都未必係一個大損失，不過至少我自己沒放棄過我嘅堅持，僅只如此。



呢個世界任何一個人都要食飯，同時，任何一個人都需要尊重。



啱啱收到杜汶澤先生真誠嘅道歉，我程美段公開表示接受，同時欣賞你願意喺幾千人嘅直播中和解呢件事，非常欣賞。



好多網民估我哋呢單大龍鳳，最後我同杜生可能係世紀大和解，齊齊再上LateShow Super，呢個說法實在太侮辱我哋雙方，我相信彼此當初每一隻字都係真心真意，絕無造假。所以小妹為保我同杜生嘅聲譽，只好厚住面皮單方面咁宣布唔會再同LateShow呢個平台合作，此舉絕非割蓆，只係唔想一個70萬人嘅平台畀我有所污衊，喺度程美段祝LateShow欣欣向榮，快啲勇闖百萬。



成件事正式完結，呢篇文章亦都係最後一次回應，就算嚟緊有幾個因為呢次事年而得到嘅甜頭專訪，我都向記者表明唔會再講一字一句，小妹喺度帶定頭盔，希望記者們多多包涵。



嚟緊程美段都會努力工作，仕途如何我都會按自己方向努力加油，人最緊要就係堅持，就好似香港人成日講嘅自強一樣，呢個世界無人幫到你，就算話有，都係呃你。



「在艱彌厲 戰鬥到底」



共勉之