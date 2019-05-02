杜汶澤被爆拖糧　田蕊妮：我哋財政好獨立

藝人田蕊妮（阿田）今日上電台宣傳新歌《最親》，她坦言是送給媽媽的禮物：「個MV出咗街都有好好嘅反應，請咗鮑姐（鮑起靜）做媽媽。（冇乜佢正面鏡頭？）專登㗎！MV想用媽媽嘅背影，講小朋友由細長大，然後媽媽老。」續指媽媽教了她好多人生知識，特別在媽媽由生病至離世階段：「急速成長、成熟，有好多嘢因為佢而睇透咗，好彩嘅係我捉緊到機會喺佢離開之前有機會明白、了解佢。」



問到是否一直都不敢做媽媽？她直言唔好住：「唔係唔敢，係冇我媽媽咁偉大，我都仲係自私。（老公杜汶澤都未Ready？）佢應該係未大，仲要啲時間去長大，男人係唔會大，年紀會大但未係成熟。」至於對老公近日拖程美段糧一事，阿田即封口話沒有回應：「要處理都處理咗。（佢有冇爭你家用？）冇，我哋財政好獨立！」



阿田又話「媽媽」這個角色對仔女來說既最親又最矛盾，因為媽媽會無私奉獻出愛及照顧，但就往往令仔女覺得是「老奉」、理所當然，不懂去珍惜：「有時媽媽講嘅說話未必係我哋最想聽到，但言語中嘅關懷、愛係最大。（媽媽對你講過最深刻嘅說話？）同佢鬧交都好記得，所有嘢都好懷念，最深刻係MV入面嗰句好真實嘅對話，媽媽有日同我講『阿女我已經準備好』，但我話『吓？但我未準備好』，呢句說話印喺腦海入面，其實每位媽媽喺我哋未出世就作好最大準備，去照顧小朋友。」

