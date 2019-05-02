勁溫馨！何思諺三代同堂大晒幸福

母親節就到，平日大家工作繁忙，有時候可能會忽略背後為我們默默付出的媽媽，藝人何思諺成為媽媽後，才明白當媽媽的辛苦，她說：「成為媽媽後的生活，比以前更加忙碌，不論是全職媽媽還是在職媽媽，其實每一個媽媽都要好好獎勵自己，因為『媽媽』這份工作絕對是不簡單。」何思諺於2011年與樂隊Mr.成員杜志烜結婚，翌年誕下兒子杜杜，他們不時在社交網分享與兒子相處的點滴，自從誕下杜杜後，何思諺平日除了工作之外，把大部分時間花在照顧家庭上，希望見證孩子成長過程中的重要時刻：「當上媽媽後，跟杜杜一起所創造的每個回憶都是無價的，如鑽石般稀有珍貴。」母親節前夕，她給自己購買鑽飾做母親節禮物，同時又給自己的媽媽挑選代表幸福的首飾送給媽媽，她感觸地說：「作為女兒，我更感激媽媽對我的付出和支持。自從成為了杜杜的媽媽後，我體會對媽媽從前照顧我的辛勞。」



而歌手陳蕾平日熱愛創作音樂，亦喜歡把不同的首飾融入日常穿搭中，以展現獨特風格，原來這方面她遺傳了媽媽，陳媽媽同樣喜歡以飾物配搭服裝：「媽媽對於打扮都會有自己一套的獨特見解，我們會分享打扮心得。」