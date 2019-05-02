Tablo囡囡Haru今日生日　Epik High 6.27九展開騷

曾於2015年來港開騷的韓國殿堂級Hip-hop組合Epik High將強勢回歸，定於6月27日假九龍灣國際展貿中心展貿廳2舉行「2019 EPIK HIGH in HONG KONG」演唱會，門票分為780及1,080港元的企位門票，將於5月9日公開發售，而粉絲福利將於稍後公布。



2003年出道的Epik High是韓國樂壇最具代言性的Hip-hop組合之一，他們其高超的音樂實力，富有詩意的歌詞創作，成功開闢了自己獨特的音樂風格，2019年3月，他們推出新專輯《sleepless in __________》，而天團防彈少年團（BTS）就有份參與《ETERNAL SUNSHINE》的曲詞創作，而Epik High於4月展開北美17城市的巡演，已結束的場次場場爆滿，現場氣氛熱烈，而他們將在香港演唱會上繼續保持高水平的音樂製作，帶給香港歌迷充滿爆發力的音樂現場。



而今日是Epik High成員Tablo女兒Haru的9歲生日，不少網民在其母親負責管理的Haru Instagram留言祝其生日快樂。

