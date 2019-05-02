黃心穎累街坊！唐文龍望大家有寬恕空間

藝人唐文龍、森美、小儀出席「星級有營食肆」運動開幕禮，見唐文龍右手手腕包紮住，他表示去日本滑雪受傷：「傷咗韌帶，但依家好番8成半，其實腳都有整親，之前跛咗，但依家好番啦。（傷勢影響日常生活？）有，所以我冇練功夫成個月，體能差咗，但好彩廿幾號先開工。（咩戲？）《怒火》。（咁咪有好多動作戲？）少少啦，ok嘅。」他又自爆其實受傷期間有偷偷做運動，但就被師傅及中醫鬧，所以就停了不做。



另外，他日前出現在黃心穎寓所樓下受訪，問到如果他所拍的劇因對方而要重拍的話可會很嬲？他一開始有點唐突，之後表示：「To be fair，任何人關於呢件事都唔應該回應，係佢哋四個人嘅事，如果我同黃心穎合作過而套劇出唔到街嘅話，大家已經好唔容易（處理），佢都唔容易，睇人哋講人哋好易，但如果發生喺我身上會點呢？世界係相向，所以冇話嬲，係緣分，相信TVB會補拍。」對於無綫花千萬重拍《法證先鋒IV》，他表示：「真心，我唔係維護佢，但有寬恕同原諒嘅空間，外人冇資格去講，我都唔應該出聲。」