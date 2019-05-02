洪卓立自爆曾收粉絲啡色Lace底褲：冇家教

歌手洪卓立（Ken）於串流音樂平台舉行直播活動，獻唱新歌《數寄屋橋次郎》，Ken為宣傳新歌專程向日本料理師傅拜師學整壽司，更於本周日舉行活動，現場親自整壽司予前來的Fans：「都練咗幾日，好難！以為好簡單，如果到時搞唔掂就會交番畀師傅，到時亦會有3個男仔一齊整，佢哋整畀女朋友。（你都有整過？）冇，煮飯就有，覺得整壽司唔係咁大功夫，就煮啲拆蟹肉。」練習過後想開壽司舖？他笑言曾經想過，不過得個諗字：「人哋學洗米都學幾年！」



自爆曾被Fans跟蹤



講到同公司歌手關智斌遭女Fans硬闖住所樓下，Ken表示剛剛才得知事件，未有深入了解，稍後會問候對方，更斥責指：「已經唔關乎職業問題，係非法問題。」又自爆曾被Fans跟蹤：「嗰時住喺灣仔，咁啱喺灣仔出完活動，就冇上保母車懶醒咁行返去，點知有個女Fans跟住，惟有臨轉彎嘅時候截停問佢係咪想影相，然後仲見住佢走，先轉彎返屋企。」



至於講到最嚴重的一次「恐嚇」事件，Ken指某次出席廣州活動後，收到禮物就上車拆，一拆發現內裏有一條冇包裝的啡色Lace底褲：「一睇到就即刻掉咗！係一個冇家教嘅行為，已經唔關乎變唔變態，佢哋覺得自己冇錯先做，其實鍾意藝人有好多表達方法。」