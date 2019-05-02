同雯女有親密關係！林德信：佢會半夜搵我

藝人林德信與鄧萃雯（雯女）合作ViuTV劇集《婚內情》，戲中兩人有一段親密關係，談到今次合作，林德信大讚鄧萃雯演技極致，更指對方會半夜短訊傾劇本：「其實係好好彩有咁認真對手，因為佢拍緊一半，都會短訊我拍攝進度，傾吓我哋條線要點演，搞到我未入組都好似現場睇住好清楚進度，所以一埋位我哋已經好順利。」他亦大讚鄧萃雯好有紀律性，還自爆雯女經常打畀他傾劇本，嚇到雯女叫他小心講嘢，林德信謂：「其實我想講好耐，雯女係一個好有紀律性演員，我以為自己有進步，點知遇到一個更強對手，你先知咩叫好演員。」



雯女笑言林德信「派高帽」，坦言為觀眾幸福，不介意收工再捉大家傾劇本：「因為今次佢演我的救命草，個關係好複雜，但係佢又未入組，我哋建立唔到呢個關係，所以私底下建立關係，我怕到場大家唔識好陌生，咁就大鑊，所以呢個係演出的準備。」在戲中飾演鄧萃雯老公的陳錦鴻，早前透露與雯女有好多溫馨戲份？她說：「佢想多了，佢同班妹妹仔就多！」



林德信表示與前輩、視后合作冇壓力，因為一早已建立默契，不過就抗拒與爸爸林子祥合作：「同佢開工要就佢時間拍，最好就凌晨4點拍到中午12點，呢個係佢作息時間，不過其他人就好辛苦，日日要好早瞓覺好早開工，未必頂得順！」









