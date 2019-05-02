後樓梯激戰趙永洪！李美琪接受一夜情

網劇《向西聞記》已在 NETFLIX上架，昨晚其中三個單元包括《咖喱雞》的張建聲和陳意嵐、《PTGF&PTBF》的陳安立和張沛樂（沙律）、《食女性地嘉亨灣》的趙永洪和李美琪（牛雜妹），更夥同導演吳兆麟齊齊在社交網開Live暢談拍攝點滴。



趙永洪於《食》單元中，洪飾演一個時薪38蚊的嘉亨灣保安員，性格又鹹濕又爛口，夜蒲亂吹自己住嘉亨灣兼開戲，成功搭上豪放港女牛雜妹，兩人更在後樓梯激戰！趙永豪指其角色反映了現今年代的「飲食文化」，但拍該場激戰戲毫不好受：「拍嗰時又熱又焗，但演員有呢個好處，正常你唔會做嘅嘢，演戲就有機會畀你感受吓，其實都幾鬼驚，寧願上番床好過。」



向來乖巧的牛雜妹在《食》劇中扮豪放女，可謂耳目一新：「好開心今次導演咁大膽搵我做一個豪放女，後樓梯嗰場戲，我拍嘅時候好緊張，因為戲入面我要主動錫趙永洪，手部游走佢身體不同部位，好怕唔小心掂到佢，俾佢以為我想非禮佢，哈哈。」



提到一夜情的速食文化，問牛雜妹能否接受？她就說：「我唔特別贊成或者反對呢件事嘅發生，愛情上我係幾典型嘅水瓶座，非常憑感覺，如果感覺到而大家都係單身，Why not？」