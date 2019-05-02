與鮑起靜演母女　田蕊妮憶亡母：喊咗好多次

「視后」田蕊妮（阿田）拍攝送給亡母的新歌《最親》MV，更碌人情卡請「影后」鮑起靜飾演其媽媽，MV中尾段時，阿田挨在鮑起靜的膊頭享受母女溫馨一刻時，鮑起靜面露不捨之情跟阿田說：「女呀！我已經準備好啦。」阿田表情瞬間由喜變悲，眼紅紅地望住鮑起靜說：「但我仲未準備好喎。」原來此對白非虛構，阿田受訪時表示：「其實呢段說話，係媽媽喺醫院病重時，佢同我講過嘅。」大派洋葱。問到拍攝此鏡頭時可有爆喊？她謂：「都拍咗八次，但唔係因為情緒問題，而係因為燈光、角度要重拍，不過我拍MV時，諗起媽媽，都喊咗好多次。」



談及阿田的患癌母親去世二年多，問可已放下媽媽？她堅決說：「我唔會放低佢㗎，因為媽咪永遠同我一齊，我有佢嘅基因，今次拍番呢段同媽咪嘅對話，係想分享畀大家知，唔好嫌媽媽好長氣、好煩，喺媽媽眼中，個女無論幾多歲，永遠都係細路女，要珍惜同至親一齊嘅時間。」



阿田說和鮑起靜曾在亞視合作多年，但她從未有機會做鮑起靜的「囡囡」，故今次拍MV就膽粗粗親自邀請，她說：「打電話畀鮑姐時佢唔係香港，但好多謝佢一口答應，即時同我度期，請鮑姐唔可以用錢衡量，所以我親手揀咗條披肩送畀佢。」問和鮑起靜可有難忘的點滴？阿田最記得初入亞視做演員時，鮑起靜指她個樣「出事」：「當時佢同我講：『阿女呀！拍電視要入屋，所以啲妝清清哋最靚』，嗰個年代好興濱崎步嘛，所以我學佢成日化得誇，大大Pat眼影，諗番都好嘔，聽完鮑姐咁講，我二十幾年嚟，拍劇時都只化淡妝，除非劇情需要化艷妝。」