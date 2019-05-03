《體通天下》！余德丞約埋蔡思貝陪講波

《體通天下》（Sports2World）將強勢登陸myTV SUPER，5月6日起更可全面睇英格蘭足總盃、德國甲組足球聯賽、荷甲、中超和NBA 。而5月18日舉行的英格蘭足總盃決賽，更可於無綫85頻道免費有得睇，星級旁述余德丞引頸以待，揚言要約埋緋聞女友蔡思貝齊齊追捧，劉佩玥更直言：「唔瞓都要撐！」



myTV SUPER自今年4月起推出myTV Gold，每月只需$148，客戶即可飽覽強勁國際級內容，包攬體育、紀實、電影、劇集娛樂、兒童、動漫及新聞財經節目，還有最受關注的歐聯、歐霸、意甲及法甲足球直播賽事。



myTV Gold推出以來反應熱烈，為慶祝佳績，myTV SUPER 及香港寬頻宣布《體通天下》（Sports2World）將於5月6日強勢登陸myTV SUPER，為回饋客戶支持，所有myTV Gold 客戶、beIN SPORTS組合客戶及myTV SUPER體育組合客戶均可額外觀賞《體通天下》專區，不另收費。《體通天下》專區為觀眾帶來兩條內容濃度非常可觀的體育頻道及點播節目，包括體通天下1台（306頻道）及體通天下2台（307頻道），盡覽NBA、英格蘭足總盃、德國甲組足球聯賽、荷蘭甲組足球聯賽及中國足球協會超級聯賽並提供3小時回看功能。



為隆重其事，myTV SUPER 特別精選英格蘭足總盃決賽2018/2019，配以專業評述鍾志光、潘文迪和余德丞，安排於無綫財經·資訊台（85頻道）同步直播作為送給本港球迷的見面禮。電視廣播有限公司助理總經理（新聞及資訊）袁志偉表示：「我很高興無綫財經·資訊台（85頻道）已逐漸得到觀眾的支持及肯定，為了進一步加強優質資訊娛樂，現已極力爭取體育賽事直播，首場賽事有5月18日舉行的英格蘭足總盃決賽，配以TVB專業旁述員作粵語旁述，我相信本港球迷將會引頸以待。」



曼城vs屈福特 隨時爆冷



星級旁述余德丞（Dickson）積極為這場賽事做足準備，他說：「好開心公司再搵我參與呢場比賽嘅評述，始終香港球迷好少有得免費睇啲咁重要嘅賽事。今季曼城再一次喺歐聯八強被淘汰，所以一定希望拎到本土嘅三冠王。聯賽盃已經喺手，聯賽冠軍亦都在望，最後睇埋呢場足總盃決賽。論球員能力，曼城當然在屈福特之上，唯一隱憂可能係中場嘅費蘭甸奴受傷，未必趕得到上陣。而屈福特方面，雖然整體實力較弱，不過可以留意吓迪路菲奧同韋曉士嘅表演。如果呢場波90分鐘打和，加時又打和，仲可以睇埋互射十二碼。由細到大，都聽過足總盃係爆冷溫床，究竟最後冠軍誰屬，就要睇我哋嘅直播。」



劉佩玥唔瞓都支持



忙講波又要睇波，問到可有時間陪緋聞女友蔡思貝？Dickson笑言：「佢都好鍾意運動，加上今次足總盃係全城盛事，個個都熱捧，思貝唔會咁執輸嘅，我一定會約埋佢一齊睇！（喺邊度睇？）梗係約返嚟廠睇住我講波啦！（場場波都三更半夜喎？）18號嗰場之外，我都忙開工，全天候喺公司㗎啦！思貝都要開工啦，三更半夜睇都冇問題喎！」同樣愛波的劉佩玥（Moon），知道今次有Dickson做旁述，揚言：「唔瞓都要支持！」



歐聯歐霸四強激戰輪住上



beIN SPORTS專區將於5月7日及8日深夜2 點55分，上演歐聯四強賽事的第二回合，爭冠軍球隊包括有：利物浦vs巴塞隆拿及阿積士vs熱刺。而歐霸四強賽事的第二回合亦會於5月9日深夜2點55分開始，分別有：華倫西亞vs阿仙奴及車路士vs法蘭克福，爭逐決賽席位。



而myTV Gold更貼心照顧各位球迷，beIN SPORTS頻道除具備三小時回看功能外，更特設beIN SPORTS專區，讓各位球迷可以直接收看各場精彩賽事及重溫。部分賽事除了英語旁述外，更提供粵語選擇。myTV Gold星級粵語旁述陣容包括鍾志光、余德丞、崔錦棠、潘文迪、江忠德、李偉文、何振然、余天祐、黃耀富、冼家裕及陳偉豪。



咖喱仔百步穿楊三分波 吳業坤追捧神射手



體通天下1台及體通天下2台全日24小時播放NBA賽事，由專業評述徐嘉樂、丘雨勤、貝可泓及馮堅城等以廣東話旁述；另有英格蘭足總盃、德甲、荷甲及中超足球直播；頻道亦有相關賽事精華及體育特輯節目。



圈中有不少藝人都是籃球迷，當中包括吳業坤，他指現役NBA球員中最欣賞史堤芬居里（Stephen Curry、咖喱仔），大讚其三分波令人嘆為觀止：「我自己得分唔叻， 所以特別欣賞射手， Curry嘅三分能力實在好強，我當佢係英雄㗎！不過佢啱啱第一圈比賽打得麻麻，我會黐住NBA賽事，希望佢愈打愈好，再攞多次冠軍。」



陳偉琪撐杜蘭特夠穩定



至於自小已熱愛籃球的陳偉琪（Vicky）欣賞NBA賽事多年，一直當艾佛遜（Allen Iverson）是偶像，打籃球很有自己風格及態度。而現役球員中，她比較支持勒邦占士（LeBron James）及杜蘭特（Kevin Durant）：「可惜自從James離開咗出身地騎士隊，我就對佢少咗一份尊重，今季覺得Durant 表現好出色，得分穩定，希望佢可以帶領金州勇士再奪冠軍指環。」Vicky表示一定會黐實myTV Gold 欣賞NBA季後賽，而且可24小時點播非常方便！