楊冪唐嫣爭鬥延續　祝緒丹霸氣VS陳鈺琪機靈

內地熱播劇《倚天屠龍記》2月底首日於網上開播即破1億點擊，至今已累積超過60億，更長踞網上劇集熱播榜的榜首位置，氣勢如虹。劇集能夠大受歡迎，兩位女主角「趙敏」陳鈺琪及「周芷若」祝緒丹功不可沒，事關陳鈺琪機靈、俊俏及英氣的造型非常突出；至於祝緒丹心狠手辣及霸氣演出亦極為亮眼，兩女除了周旋於「張無忌」曾舜晞的三角關係外，亦是網民熱捧的女神，人氣不相上下。



陳鈺琪粉絲多一倍



兩女同是1992年出世的90後小花，亦是靠古裝劇彈起。陳鈺琪首次拍攝劇集《錦繡未央》時，憑活潑可愛的「九公主」一角成功上位，勇奪《中國電視劇品質盛典》「年度新銳劇星」。而祝緒丹在《三生三世十里桃花》中一改以往的甜美造型，挑戰演反派「玄女」而為人熟悉！兩位分別是唐嫣及楊冪旗下猛將，有傳「師傅」姊妹情決裂，故外界非常關注二人的「較量」。陳鈺琪現時微博粉絲人數超過510萬，較祝緒丹的268萬多近一倍，可算是「先贏一仗」。



陳欣予身世神秘



另邊廂，劇中其他90後小花一樣備受注目，演「殷素素」的陳欣予憑亦正亦邪、機智聰明表現搶Fo，向來古裝扮相備受好評的她更獲封「最美殷素素」的美譽。戲外她亦是新聞女王，整容、拍拖、已婚等傳聞不絕於耳，但她一概零回應，神秘身世更引人入勝。



至於「殷離」曹曦月來頭亦不小，2015年她於網劇《校花的貼身高手》演活富家女，被封為「校花代言人」，更有「清純版杉菜」之稱。雖然陳欣予與曹曦月形象大不相同，但一樣深受網民愛戴，均坐擁300萬微博粉絲，絕不讓女主角專美。