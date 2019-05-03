做20年情婦　轉戰AV界F級巨乳歌手陳屍家中

擁有F級巨乳身材的日本演歌女歌手紫艷，今年3月被發現陳屍家中，終年41歲。



雜誌《Friday》爆料，指紫艷的屍體是由母親發現的，她平時會跟母親通電話，但3月7日開始母親再沒有接到女兒的來電，於是找房東到她的寓所查看，卻發現紫艷已陳屍家中，警方其後證實已死去多天，所屬事務所社長表示，3月11日才接到紫艷的母親電話通知死訊。法醫解剖驗屍後，證實她是因服用多種不同的藥物導致身亡。據知，她的精神狀況一直有問題，診療後需靠藥物控制病情，今次可能服藥不當導致孤獨死。紫艷葬禮已於3月15日低調舉行。



紫艷於2000年獲日本有線大賞新人獎，因擁有F級巨乳身材，被封為艷歌歌手，但令她知名度高是因為她甘願當著名諧星桂文枝的情婦，發展不倫父女戀。紫艷18歲便認識大她34歲的已婚諧星桂文枝，更自願當了20年情婦，紫艷視男方為終生唯一男人，但桂文枝對外則承認情同父女，否認有婚外情。



不過紫艷與當年73歲的桂文枝婚外情終於在2016年曝光，同年男方同女方斬纜，紫艷被拋棄後，精神失常，一度割脈自殺，後來同新事務所簽約，轉戰AV界。紫艷生前以本名中江廣子在Facebook開帳號，曾公開貼出桂文枝的裸照，似是向男方報復。