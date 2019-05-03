東方日報C1：關智斌遭狂迷滋擾圖硬闖入屋

藝人關智斌近年在內地爆紅，吸引不少女粉絲追隨，惟半年前開始遭受一名操普通話的女子長期騷擾，透過不同途徑取得他大量個人資料，不時在社交網發出帶有威脅性語氣的訊息，日前更變本加厲硬闖其屋苑，企圖登堂入室，幸保安及時阻止。



現年38歲的關智斌（Kenny）近年轉戰內地發展，成功轉型為Man爆肌男，加上其娃娃俊臉，獲內地傳媒封為「神州第一美男」，在中港兩地吸納不少粉絲。不過，近半年他長期受到一名私生飯（狂迷）騷擾，該女子經常在他的社交網留言，內容帶有「莫名其妙的想像與威脅性的語氣」，更取得大量Kenny的個人資料，如地址、電話號碼及通訊帳號等，令他感到人身安全受到極大威脅，故從年初開始把通訊帳號、電話號碼甚至手機也換掉。



半年前開始 精神受困



據知，該女子的瘋狂行徑在半年內不斷升級，對Kenny行蹤瞭如指掌的她，即使在偶像私人聚會亦照樣狂跟，更暗地偷拍相片再傳給Kenny，令他感到心寒大受困擾，不時向身邊朋友吐苦水。數日前（4月30日）該女子變本加厲，她竟在約晚上11時直踩上Kenny位於清水灣的屋苑！



當晚在家的Kenny突然收到保安員通知，指一位身穿紅色衣服、拖着行李篋及操普通話的女士出現在大廈門口，並利用保安電話欲聯絡Kenny及其鄰居，意圖闖入大堂，幸保安員及時阻止。面對狂迷踩上門，Kenny忍無可忍在社交網自爆近半年遭遇，並上載對方踩入屋苑的CCTV截圖，表示「已並非第一次發生類似情況」，已請保安人員將相關閉路電視的片段保存下來，同時亦把狂迷發給他的所有留言截圖交由公司報備，揚言若情況再度發生，必定報警處理。



考慮備案 網民請纓做保安



Kenny留言表示印象中與該女子從未見過面，不確定到底是歌迷或影迷，但認為粉絲與藝人之間應互相尊重：「我想鄭重地跟你說，你的恐怖行為已經令我深深感到困擾，我開始擔心人身安全。我甚至擔心不知道你會不會有一天成功混入我的居住範圍；又或者當我在公開場合工作的時候，你會躲在一個甚麼角落、甚至你會不會傷害到我……這些困擾已經開始影響到我的日常的工作和情緒。」並語重心長表示希望該粉絲可以將更多時間專注在家人及工作方面，最後又對受到滋擾的鄰居表示抱歉，並感激保安員的協助。



貼文一出，大批網民痛斥該女子行為過分極端，認為Kenny處境危險應立即報警求助，不少網民更自動請纓做「民間保安」護送他出入，預防意外發生。對於Kenny遭受紅衣女子滋擾，其經理人霍汶希（Mani）表示公司會考慮到警署備案：「雖然唔想搞大件事，但藝人真心好驚，事實上呢半年Kenny係不停受到佢騷擾，今次嚴重到訛稱係Kenny嘅朋友話要上樓，佢先至公開呢件事。」



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