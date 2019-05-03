10分鐘作首歌　李靖筠初戀齋做一樣嘢灰爆

還記得去年在無綫劇《跳躍生命線》中，有一把自彈自唱的清泉靚聲嗎？她就是樂壇新人李靖筠，不單唱得、彈得亦作得，沖涼特別有靈感，10分鐘沖一個涼便作好一首歌，名副其實快槍手。



現年25歲的李靖筠（Gladys），短髮瘦瘦、說話很快，去年《跳》劇中與「雄姐」有感情線，其中自彈自唱一幕，歌聲感染力強，也感染到霍汶希（Mani），今年加入英皇旗下出道做歌手，她說：「自己都好意外，本身一路諗住做演員，Mani喺YouTube睇完我彈結他唱歌嘅片就叫我試音，跟住話簽我做歌手。」演戲唱歌同樣喜歡，她自言以前演戲有好多情緒，音樂便成為她的出口，藉寫歌、聽歌處理情緒。



Gladys自小已很有表演欲，5、6歲同學生日更會衝上台唱歌，長大後參加過很多歌唱比賽，出道的第一首歌《小蚊赧》便是親自作曲，透露只用一晚時間便做好Demo，最開心是邀得小克替她填詞：「咁可愛嘅歌詞，好得意！原來我畀佢感覺係咁，好似初戀，將愛情比喻為蚊赧，又癢又痛但又驚𢱑損，又期待又好緊張。」



16歲初戀冇癮 拍拖齋行商場



回憶自己的「蚊赧」，Gladys坦言初戀並不甜蜜：「嗰時得16歲，拍拖就係不停行商場，我入舖頭，佢就喺出面等！嗰時行晒全港九商場、搭晒港鐵沿線，咁樣拍拖都維持咗一年。」坦承現在有了解中的圈外男友，不會再行商場拍拖吧？她笑說：「都係睇戲，喺屋企淥吓麵、瞓晏覺，我好宅㗎！唔鍾意出街。」



《小》曲一晚完成不算快，Gladys指試過沖涼時便寫好一首歌：「最鍾意沖涼時諗嘢寫嘢，電影《告別之前》主題曲都係沖涼時哼出嚟，10分鐘就寫到，之後都要再雕琢嘅。（沖多幾次涼作多啲歌？）夏天就到，都可以！」今年目標可以出到三至四首歌，年底希望出EP。她又自爆第一個追星對象便是張敬軒，如今對方成為同公司的師兄，笑言見到面已好滿足，不敢奢望合作。



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