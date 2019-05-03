或最判囚最高15年　朴有天今送檢為講大話道歉

韓團JYJ成員朴有天涉嫌與舊愛黃荷娜於今年2至3月一起吸食冰毒，亦涉嫌購買1.5克冰毒，他初時多次堅稱沒有吸毒，而他初時在驗尿時沒有驗出毒品成份，但國立科學搜查研究院最後在他的腳毛發現毒品成份。朴有天日前被拘留受查時，終度首度承認吸毒，並供稱曾與黃荷娜共吸食冰毒7次，亦認去年夏天因為好奇心而兩度吸毒，朴有天涉違反毒品管理條例，今早被送檢。



朴有天今早身穿灰色西裝外套，雙手被繩綁住，由京畿道南部警察廳被押往水原地方檢察廳拘留，他在警察廳門口鞠躬道歉：「我想為我說謊一事向很多人表示歉意，我願意接受應有的懲罰，我會反省着生活。」



而MBC節目《Section TV演藝通訊》昨晚訪問金熙俊律師，他指朴有天已在驗毒測試中結果呈陽性，而黃荷娜作供時亦已有明確的證據，朴有天很難繼續否認吸毒，而吸食毒品的刑罰最高是判監5年，販毒最高刑罰則是監禁10年，因為吸毒多次，加上曾經進行毒品交易，刑罰會加重二分之一，他指朴有天因為在受查時多次講大話，即使是初犯，他也會被重罰，估計他最高會被判入獄15年。



另外，昨晚播出的JTBC節目《Spotlight》訪問爆料者，該爆料者指黃荷娜是勝利夜店Burning Sun的VIP常客，平時多數會戴帽及口罩進入夜店，製作組又去朴有天的家中訪問其親友，該親友指：「他（朴有天）用頭撞牆，並說自己沒有吸毒，因為在驗毒測試中得出陽性結果，我們更曾因為想知道與吸毒者發生性關係或同居會否令這種情況出現，而拜託美國方面幫忙。」該親友又指黃荷娜是會耍手段的女人：「她曾趁朴有天睡覺時拍了他的裸照，然後拿裸照威脅朴有天，說5分鐘不去找她便會將裸照散布。」