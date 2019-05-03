憶張國榮淚成河　陳淑芬內疚未能圓約定

巨星張國榮（哥哥）離世16年，生前經理人陳淑芬近日接受內地節目《魯豫有約一日行》，提到哥哥時一時感觸落淚，更在節目中表示內疚當年未有遵承與哥哥嘅約定離港散心，聲淚俱下直言心情仍沒有辦法平復。



長時間陷入陰霾喊唔停



陳淑芬提到當年自己對哥哥患上抑鬱一事未有深入了解，同時期她正在為梅艷芳和張學友做巡演，未能放太多專注力於哥哥身上，直到出事後佢自己長時間陷入陰霾喊唔停：「失去了一個這麼一個朋友，其實我當時對這個病，可能就是不了解，我是盡量去做，盡量去幫﹑盡量去跟他聊天，但當時我要幫梅艷芳和張學友做巡演，給他（哥哥）的時間可能不夠多，但是我也沒想到這個病可以這麼嚴重，事情發生之後，其實有很長一段時間，我是一直眼淚都沒有停過的，只要我一個人的時候，就會哭得很厲害。」



內疚當年未圓二人約定



她續提起當年曾與哥哥約定到成都深山散心，惜因種種原因而擱置：「其實我最難過是張國榮走了之後，因為之前我們有一個朋友，見張國榮不舒服，說帶他去成都深山，去吸吸這些大樹的靈氣呀，張國榮說好，我都答應他去了，但是因為當時太冷，我怕他身體不好，怕他撐不住，那我說遲一些、暖一些的時候我們再去，那他也好好，他也沒事，他答應了，但是他走了以後，他的家人跟我說『怎麼會這樣呀？他還說過兩天要跟你去成都。』我想他是很希望離開香港，他沒跟我說他真的很希望馬上走，我心裏真的非常非常內疚。」