漢蘇奴悼念30年拍檔朱兒：永遠唔會忘記佢

於《星球大戰》系列電影出演經典角色「朱兒」一角的英國男星Peter Mayhew上月30日離世，享年74歲，家人公開其死訊，全球星戰粉絲同哀！於1970年至2015年間出演「朱兒」的他成為星戰Icon之一，「星戰之父」佐治魯卡斯（George Lucas）與魯卡斯影業主腦Kathleen Kennedy分別發聲明悼念，前者表示對於他離世大為難過，大讚Peter與「朱兒」性格最相近，心胸廣闊而且本性溫柔，是個好朋友。



至於於戲內與「朱兒」為最佳拍檔的「漢蘇奴」夏里遜福（Harrison Ford）亦有發聲明，讚Peter善良及品格高尚，將自己的個性及機智優雅帶入角色外，自言二人戲內外都是伙伴，又指對方為角色注入靈魂，多年來為「星戰」觀眾帶來樂趣：「我同其他幾百萬人一樣，永遠唔會忘記佢，以及佢為我哋帶嚟嘅一切。」另一元老級星戰男星「天行者」麥咸美（Mark Hamill）、星戰官網、各地動漫節官網、奧斯卡大會、兩位新版星戰電影導演Rian Johnson及JJ阿伯拉罕（J.J. Abrams）、男星威廉薛達（William Shatner）、George Takei、伊利亞活（Elijah Wood）等都有於社交網留言致意，伊利亞活引用星戰電影金句「願原力與你同在」祝願Peter安息。



