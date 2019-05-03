又派福利！金剛新女做「裸農」夠晒Free

藝人金剛與身懷32D「胸器」的台灣「國光女神」梁云菲（Nana）拍拖，不少網民大叫羨慕。而Nana一直活躍社交網，不時上載泳衣照派福利。近日，她與金剛一起旅行，日前更上載了二人的潛水照。今日，她更以疑似裸露上身自拍照，單靠幾塊樹葉遮擋相當重要的部位，「裸農」造型示人令網友睇到嘩嘩聲。崇尚自然美的她亦感情發文：「這次為期十八天的假期，收益良多。從來沒想過放假不只是放鬆，你還可以學習生活。」



Nana表示從來沒有一整天赤腳奔跑在草地、街上、沙灘，也沒有完全素顏就這樣上街晃着，更沒有連續烤肉超過五天的經驗，生活在都市和這裏，就是有如此懸殊的差距，這裏根本沒有人會在意你是誰，你穿了甚麼行頭，你拿了甚麼名牌包，她表示「每天，張開眼睛第一件事就是到門外，看看太陽夠不夠烈，夠烈就立即換上比堅尼，躺在餐桌上把自己當一塊白豬肉曬，自己還會記得要翻面跟腳要偶爾擺出蛙腿姿勢（勻稱曬法）。其實這也不算是放假，我覺得應該說是換一種生活模式。」



Nana認為快樂來自不同的體會，不同於開着好車穿梭在城市的快感、不同於全身+9（假的）裝備走在東區的優越感，不同於職場上超越夥伴的那種成就感。這邊，就只有自己面對自己的一切感覺。



她憶述數天前有粉留言給她，「看你IG好像在看紀錄片喔！」、「是曬黑的紀錄嗎？」、「是看一個原本很緊張的人，變成現在這樣生活快樂的人！」。她直言每一個留言提醒了她，她說：「我之前是，緊張大師，加上動不動就要把，自己逼死，我往回滑之前的日誌，有點心疼那段日子的自己，因為想要甚麼都做到完美，所有事情都用盡全力（特別包括減肥），但這世界上，本來就沒有完美二字，不是嗎？」



Nana表示喜愛這種生活方式，沒有壓力的去選擇想做的事情，認為人生是活給自己看的，不要把他人的期許加附在自己身上，快樂是自找的。

