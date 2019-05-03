荷爾芭莉拍《殺神》斷肋骨：我視之為榮譽

荷里活型男奇洛李維斯（Keanu Reeves）在《殺神John Wick》（John Wick）系列中「殺得勝起」！而《殺神3》（John Wick 3: Parabellum）將於5月16日香港上映。新一集奇洛唔再單人匹馬抗敵，還請來奧斯卡金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）「護駕」！她在片中飾演John昔日戰友蘇菲。新加盟的荷爾日前大爆自己為拍攝受重傷，更一度擔心會因此而遭換角。



荷爾受訪時透露自己拍攝前要接受一連串特技、槍械、馴犬訓練。談到與奇洛的動作場口時她大呼過癮：「感覺超正！起初有少少可怕，因為奇洛實在太好打，而我想達到他的層次，不想令他失望。」曾拍過《變種特攻》（X-Men）及《極速暴劫》（Swordfish）等多部動作大片的她更自爆曾受傷：「我綵排時斷了三條肋骨...對我來講這傷勢像是一個榮譽勳章。我帶著傷繼續拍攝了一小段，直到支持不住為止。」荷爾本身以為會被換角，怎料導演查德史達赫斯基（Chad Stahelski）竟然等待她傷愈復工，才繼續拍攝她的戲份。