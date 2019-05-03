開騷前突然失聲！張敬軒靠呢件事唱得番歌

歌手張敬軒順利完成馬來西亞雲頂「Hinsideout」演唱會，但原來軒仔抵達馬來西亞時便病倒，更失聲，十分驚險！為是次演唱會，軒仔特別安排一套新歌衫，歌單亦稍作調整，加插香港站沒有的國語歌，例如《過雲雨》、《想你想得好孤寂》等，對馬來西亞歌迷甚貼心。



他在台上又唱又跳，兩小時施展渾身解數，十分賣力，歌迷亦熱情地嗌足全場，更有歌迷向住軒仔大叫：「你好靚仔呀！」軒仔笑住話：「多謝你哋日行一善。」全場爆笑。他透露正在錄製全新國語碟，歌曲一半原創一半翻唱：「呢件事我覺得實在太奇妙，所以想同大家分享。我落機時突然間覺得喉嚨痛痛哋，第二朝瞓醒就冇咗把聲，喺酒店房好徬徨，因為作為一個歌手冇咗把聲，而第二晚就要開Show，冇聲點算呢？」他說主辦單位好貼心，送來各種保聲的「醫療設備」到他房，軒仔說：「我都不斷祈禱，今晚開得番聲唱歌，當然好大部分力量係嚟自你哋（觀眾），謝謝大家！」



第一次Encore後，軒仔上台唱出《斷點》、《Hurt So Bad》、《只是太愛你》及《餘震》等經典歌曲，唱完《My Way》後，演唱會結束，場館雖然已開燈，但一眾歌迷依然唔肯走繼續大叫Encore，於是軒仔再次出場，唱出《愛情無關是非》和《煙雨斜陽》，兩次Encore後演唱會終圓滿結束。



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