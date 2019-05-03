同金英光打對台　朴寶英新劇死後復活變平凡女

韓國女星朴寶英今日與安孝燮及李施彥等演員出席tvN新劇《Abyss》的發布會，劇集講述一對男女死後復活的故事，其中女主角死前就由金沙朗演出，她本來是身材高佻的美女，死後復活就成為平凡女子朴寶英。



朴寶英指為了將角色演得更平凡，所以沒有在外貌上花太大心機：「好彩有沙朗姐姐，佢同我在外貌上有好多差別，我係東方人嘅外貌，而沙朗姐姐就好似西方人咁眼大大同好高，劇集裏面會有因為突然變矮而覺得不便嘅場面。」



而今次是朴寶英繼2015年拍《Oh我的鬼神君》後再與柳濟元導演合作，她指因為是第二次合作，所以更容易理解導演的指示和想法，拍劇《Oh我的鬼神君》時現場氣氛很好，至今亦與當時的演員有聊天群組，會互相打氣。



至於安孝燮就飾演死後復活由醜男變成高富帥的男主角，他坦言演繹角色有壓力：「因為要表現出平凡女子和靚仔的差別，我又不可以改變我的樣子，只能靠工作人員給我的勇氣，厚住面皮去演。」



而飾演刑警的李施彥就講到他接拍劇集是因為朴寶英：「我同導演是好朋友，但更主要嘅原因係因為我係朴寶英的粉絲，幾年前試過喺頒獎禮見到佢，真係好靚，而今次睇到劇本時，就見到同朴寶英有親密戲份，立即就決定要拍，點知我一話接拍，嗰幕戲就刪走咗，雖然有啲失落，但都拍得好開心。」



另外，去年與朴寶英合拍電影《你的婚禮》的男星金英光，他的SBS新劇《初次見面我愛你》同樣於下周一啟播，他今日與秦基周及金栽經等出席發布會，談到今次與舊拍檔朴寶英打對台，金英光就說：「前幾日喺《百想藝術大賞》見到佢，我哋冇視對方係競爭對手，只係努力地拍攝，平時會問候吓對方拍得辛唔辛苦。」