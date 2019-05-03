第三度生蛇！蘇施黃試用新方法醫

藝人蘇施黃自爆第三度「生蛇」（帶狀疱疹）與患子宮癌正接受化療的密友金燕玲，可謂同病相憐。蘇施黃在電台接受訪問，表示並非因照顧金燕玲操勞而得病，大家也不用照顧對方，她說：「我諗係嚟緊星期一要去日本拍ViuTV特輯，呢排好忙，裏面有啲嘢自己唔識，所以就緊張起嚟，之前請教古巨基夾公仔，今朝仲去咗練。第一次生蛇係幾年前，最近兩次好密，睇咗中醫，但係知道中西藥都撳住，係條蛇仲喺裏面，依家試緊新方法，透過儀器頻率去殺咗佢，大概做三次希望得。」



蘇施黃指三次生蛇也在頭部，頭痛得像被閃電劈落頭部，但今次吃了中藥比之前好，晚上能入睡，她說：「金小姐仲嫌棄我話會傳染佢，唔該有少少知識，生蛇係唔會傳染嘅。」



蘇施黃講到金燕玲的治療情況，她說：「希望金小姐自己可以捱過第五次化療，第五次化療我就唔喺佢身邊，佢都好堅強、好犀利、好頂得，就算痛佢都自己匿埋喺房度，唔會投訴，相當好照顧，一好啲就整嘢我食，佢嘅骨痛依家係長咗嘅，但係佢態度係超級好。」



金燕玲在節目中謂每次接受化療也很痛楚，但會堅持治療，她說：「同自己講，呢啲痛唔會永久，會過去的，雖然痛過生仔，但過咗就會忘記，好開心完成咗4次療程。」