《昨日的美食》道出同志心聲贏《大叔》

由日本型男西島秀俊、內野聖陽主演的BL春季深夜日劇《昨日的美食》，每個周五深夜在「黃Viu煲劇平台」收看。該劇改編自吉永史同名漫畫，講述一對年過40歲的同性戀人—律師筧史朗（西島秀俊飾）和髮型師矢吹賢二（內野聖陽飾），為了存錢養老，每個月的膳食費用必須控制在25,000日圓以內（約1,800港元），集同志愛情和美食於一身，難怪劇集早被日本網民封為《大叔的愛》和《深夜食堂》的混合版。



西島秀俊飾演的筧史朗，每天用心打造一整桌美味料理，務求另一半可以食得健康，這位入得廚房、出得廳堂的「煮婦」，賢慧形象更勝《大叔的愛》武藏部長！兩劇都使出了「冧仔絕招」，《昨日的美食》中，外表粗獷、內裏師奶的筧史朗，為買到最便宜的食材，每天都要準時六點下班，不消一下就炮製出三文魚炊飯、中式炒菜、煎蛋等料理，他更細心表示：「好吃吧？酸甜辣都有，而且營養均衡。不過你不能再吃，會胖的，要做留鬍鬚的熊，等50歲以後再說。」平淡的對話卻呈現平凡戀人的飯桌日常，更凸顯出筧史朗的賢慧形象。



而《大叔的愛》中，少女心黑澤武藏部長（吉田鋼太郎飾）為了討得春田田（田中圭飾）歡心，親手製作超萌的「春田田愛心便當」，成功吸引對方目光；學弟牧凌太（林遣都飾）進駐春田田家中，更每天準備營養滿分的飯餸，成功擄獲愛人芳心，連春田田也不禁直言，「生活水平有了驚人的提升！」



而《昨日的美食》走溫情路線，描述同性戀者在日本社會面對的壓力、和無法坦承的壓抑心境，劇中早已出櫃的矢吹，因公開二人關係而被伴侶責罵，他哭著說：「對不起⋯⋯可是，我們店長也會跟客人提到自己的老婆和小孩，為甚麼只有我，不能跟別人提到，和我同居的人的事呢？」道出了不少同志心聲。