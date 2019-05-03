被指去過黃心穎屋企　MJ@Mr.現身唔畫眼線

樂隊Mr.今日現身油麻地街頭，率先售賣十周年紅館騷的紀念品，吸引大批Fans到場舉機圍觀！五子身穿演唱會T-Shirt現身，更高舉其中一款紅色毛巾紀念品，笑說參與設計期間有發生爭論：「我哋想推出更多紀念品，例如有鎖匙扣、書籤、沐浴露、內衣、底褲！（真係有出內衣？）最後冇，T-Shirt大家可以着嚟睇騷，但內衣着咗都睇唔到。」續指屆時才會推出Tote Bag同護腕。



Ronny剛做完盲腸手術



主音Alan表示眾人正為個唱綵排，再次呼籲Fans切勿錯過Opening：「練習嗰陣唱完個Opening都忍唔住落淚，覺得唱完就同Fans講得再見咁。依家都有不停操肌，見我一身運動造型，啱啱我就喺太子跑過嚟，之前Ronny盲腸炎，我先可以同佢鬥到！」成員Ronny則笑話做完手術見到條盲有肌肉好實淨，轉頭又爆現時身材最好是成員Tom，Tom即謂：「強身健體。（你到時會騷肌？）好睇就話啫，不過我覺得老婆有暗爽到！」



MJ唔回應黃心穎



至於講到成員MJ日前捲入黃心穎的偷食事件，被指是有份上女方屋企的有畫眼線結他手，見MJ今日現身冇畫眼線，問到是否要擦走「證據」？他一聽到問題即封口：「唔回應啦，要講之前都講咗。（你識黃心穎？）識，但之前答咗啦。（有冇再聯絡佢？）唔回應啦！」



