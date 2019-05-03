被騙貼錢搞慈善騷　肥媽入稟告搞手詐騙

藝人肥媽去年10月出席某集團舉行的慈善晚宴，大會聲稱為香港防癌會籌款，據知當晚賣枱收益籌得逾百萬元，但事隔半年防癌會仍未收到善款，現已交由律師處理。



有指肥媽是該集團的聯盟合夥人兼榮譽會員，她表示因認識集團老闆的母親，故被邀做代言人，聲稱每年有40萬代言費兼分紅，但她強調一直沒有收到任何代言費及分紅，而當晚她更墊支化妝、工作人員、樂隊等薪酬，金額涉及逾40萬元，至今大會仍未找數，她同樣是受害者。



導演大叫慘慘慘……



肥媽回覆東網時說：「我已經問咗律師，下星期一我會循民事起訴咗佢先，民事起訴完仲可以告佢詐騙。好唔抵囉，好彩我有啲朋友直接將錢入咗防癌會，唔係人哋斗零都冇，未見過咁衰嘅人，佢阿媽係好有錢，但我都搵唔到佢阿媽。」



前歌手、現職導演的文恩澄，去年底為當日晚宴執導拍宣傳片，她說：「慘慘慘……搞到我要去銀行借錢交租，因為我都要找數畀人，大家都係講個信字，佢哋話條片好趕住要，正路通常係收咗尾數先交片，但我覺得做嘢有情講，咪畀咗條片佢囉，係自己蠢，因為當晚攝影師都係我安排，連埋拍宣傳片，兩條數加埋十一萬，我自己畀人呃係我嘅事，我唔可以唔出糧畀人，好多監製做製作，下面都有大班人，點樣都要負番呢個責任。」



定要追回十一萬欠款



她坦言完全聯絡不到集團負責人，對方甚至將電話都取消埋：「最初我哋開會、拍攝，佢都有嚟，傾價時佢都有同我講價，我都逐一解釋佢知我收得唔貴，佢前期嗰百份之三十畀得好爽手，所以先冇諗到佢會咁，我聽講佢公司嘅職員都被欠糧，個老闆係利用人哋對肥媽嘅信任去呃人，好過分，佢啲職員有聯絡過我，知道佢仲拖欠另外兩間公司啲錢，大家依家諗緊用咩辦法去追討，因為十一萬超出咗小額錢債審裁處資格，所以都唔知可以點做，但我唔會打定輸數，我一定追究到底，十一萬可以對好多人嚟講係小數目，但對我嚟講係好大筆數。」



龍小菌亦被連累



而為該公司負責巿場工作的歌手龍小菌，同樣被拖欠兩個月薪金以及墊支的費用，合共逾4,000元，她坦言沒有以法律途徑去追錢：「知道好多人都追緊佢，如果佢畀到就畀。（係咪經常遇到咁嘅情況？）又唔係好多，但表演完或者一啲商業活動走咗數都會有，不過呢次誇張啲，成件事佢哋唔知將啲善款攞咗去邊度運作，搞到其他員工都被拖糧，因為我工作好忙，都冇花心機去追番。」