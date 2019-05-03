唱廿年前經典歌　五月天連講3次四個字

五月天《JUST ROCK IT 五月天藍BLUE演唱會2019》今晚首場在主題公園露天停車場舉行，阿信、怪獸、瑪莎、石頭和冠佑連唱8首歌之後，終於開口，阿信率先打招呼：「我們是五月天。」並連講了三次「很久不見」，阿信再說：「好開心今年又見到大家，見面都是好開心，歡迎大家來到五月天的藍色三部曲。」之後輪到石頭：「好耐無見，好興奮，好想念大家，好鍾意這裏的環境，雖然今夜無星空，但見到你們好滿足。」瑪莎先以廣東話介紹自己，十分親民，然後才轉國語說：「五月天好像一個沒辦法滿足的樂團，去年第一次在這裏開騷，大家都好感動，香港有這樣戶外的地方，吹風的地方，大家唱跳都不會讓人抗議，去年無想過可以再返來，好希望可以再返來，估不到真的可以再返來，好感動，今年雖然主要唱舊歌，但大家不用擔心，我們講說話都會好像20年前這麼幼稚。」



怪獸亦說：「好似好耐冇表演的感覺，在這裏台上有些不熟悉的感覺」之後台下傳來零聲的掌聲，怪獸講笑說：「不錯，大家好像表現生疏的感覺，不過不要緊，來到大家慢慢培養默契。」最後輪到冠佑，但他尚未開聲，台下的觀眾已用廣東話大叫靚仔，冠佑笑說：「如果以前大家叫我靚仔，我會不好意思，不過今晚唱20年前的歌，20年前自己好年輕，今日畀大家叫靚仔真的當之無愧。」



阿信即取笑冠佑說：「我是阿信，聽完冠佑講說話，好似去了時光隧道，他說自己靚仔，演唱會不應該叫五月天藍，應該叫五月天2019靚仔演唱會。」他並問台下，有邊個20歲？邊個20年前聽過五月天的歌？令現場氣氛高漲。其後他們更唱多首台語歌，唱起《借問眾神明》時，他們更行到前面小舞台，與歌迷距離拉近。