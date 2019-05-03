歲月如梭！林子祥紅館騷嘆香港愈變愈複雜

殿堂級歌手林子祥（阿Lam）一連五場的紅館騷《LAMUSICAL2019演唱會》正式開鑼，全場爆滿！太太「沙麗」葉蒨文換上黑色緊身衫緊守於控制台位置「Mon」實老公演出，而李克勤、陳慧嫻、蔡一傑、霍啟剛與太太郭晶晶、胞弟霍啟山到場支持，這亦是郭晶晶自被爆秘誕下三女後為首次現身，身形弗爆！



身穿皮褸及皮褲的阿Lam由台邊升起，先帶來《漫漫長路上》及《仍然記得個一次》，唱畢便向Fans飛吻兼打招呼，並透露《仍》是他於1971年的作品：「多謝晒你哋！寫嗰陣係70、80年代，嗰時咩都好慢，依家好多都快快快、又好似好複雜咁，好多嘢都變晒。我寫歌都係想好直接、好簡單，寫歌都係想篤到你哋個心，所以今晚我唱嘅歌都係好簡單直接，希望可以帶你哋返去特別嘅時刻。」



阿Lam又指今次為個唱做宣傳做得好開心，因為有機會可以返去英國母校拍攝：「學校入面有個先生對我同細佬好好，依家佢已經80幾歲！佢最後兩場會嚟睇！佢唔知我哋拍咗咩，我同細佬都有成52年無返去，我諗佢哋都一樣，到時我會請佢上台，畀個少少嘅驚喜佢，所以你哋要保密，但其實佢唔識中文，哈哈！」接着阿Lam邊唱出《邁步向前》，大銀幕就邊播出早前到英國母校拍攝的「驚喜」，而片尾彩蛋位則是阿Lam與老師於1968年的合照。