林德信一秒間長大！阿Lam感動到喊

殿堂級歌手林子祥（阿Lam）的頭場紅館騷《LAMUSICAL2019演唱會》開波，接着由12位小朋友演唱出《究竟天有幾高》及《學生哥》，講述求學追夢階段。直到唱至《三人行》時，只留下3位小朋友，中段期間更突然「變身」，變成孭住結他的林德信（Alex）、小肥及胡琳，並接住唱下去，Alex更大騷指功彈結他。唱畢阿Lam就大讚小朋友演出太可愛，且又再次邀請12位小朋友現身向觀眾致謝，他說：「今晚有好多演員都係第一次喺紅館表演，係天賜畀我哋，我未見過一班咁Profressional嘅Non-professional，病咗都做！」說到此時他不禁哽咽起來！



之後阿Lam唱出《真的漢子》、《誰能明白我》及《你是朋友》等。期後鄭丹瑞（阿旦）再次出場，與阿Lam討論何為「愛」，阿Lam則清唱出偶像Joni Mitchell的《Both sides, Now》表達對愛情的看法，又表示愛未必好美麗，可以好浪漫、溫柔、靚，以及他認為愛情是由一個「激」字開始。說畢便唱出《愛情故事》，由Alex、小肥、胡琳及一班Dancers跳舞配合演出歌舞情節。