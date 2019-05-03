威脅歌迷睇新片！五月天票房不好：明年不來　

「亞洲天團」五月天在主題樂園的露天停車場，舉行頭場《JUST ROCK IT 五月天藍BLUE演唱會2019》，唱完《傷心的人別聽慢歌》後，阿信表示這20年他們都改變很多，台上有3個人都當了爸爸，指冠佑、石頭及瑪莎，又問他們感覺好嗎，石頭即謂好，阿信又抵死笑瑪莎因爲湊B搞到黑眼圈愈來愈大。



Encore環節，唱完《一半人生》後，阿信說：「如果五月天可以唱到80歲的話，不知不覺已走到一半人生，很感謝大家陪我們走到這裏。」他又笑言大家想「加班」，並乘機宣傳演唱會電影《五月天人生無限公司》將於5月24日上映，笑言：「如果票房不好，明年不來香港，開玩笑。」他續謂連續很多年來香港，又謂每次心情都像拔河：「其實五月天愛死香港，但又怕大家看到膩，會覺得煩。」大家即謂不會，他續謂：「所以看到大家都會有點緊張，但今年都來了，明年也來煩你們好嗎？」大家即歡呼。



唱到《突然好想你》時，阿信又來到前面的小舞台與大家近距離接觸，大家即刻衝上前不肯走，五月天再度Encore唱出《倔強》，阿信叫大家回家，但歌迷叫不回，於是他們再唱出《瘋狂世界》，最後演唱會於9時50分左右圓滿結束。